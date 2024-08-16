Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1829 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1829 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1829 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,789,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1829
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1829 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 520 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (4)
  • Coins.ee (1)
  • Katz (6)
  • Künker (1)
  • MS67 (1)
  • MUNZE (7)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (1)
  • Russiancoin (8)
  • SINCONA (2)
  • Александр (1)
  • Денга1700 (2)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (5)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (1)
Россия 2 копейки 1829 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Россия 2 копейки 1829 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1829 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1829 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1829 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1829 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1829 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 2 копейки 1829 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1829 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1829 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1829 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 2 копейки 1829 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия 2 копейки 1829 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1829 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1829 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1829 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1829 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 2 копейки 1829 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1829 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - October 19, 2021
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1829 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 2 копейки 1829 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1829 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1829 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - May 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1829 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1829 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 2 копейки 1829 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1829 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - February 3, 2021
Продавец MUNZE
Дата 3 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1829 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - October 28, 2020
Продавец MUNZE
Дата 28 октября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1829 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1829 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск