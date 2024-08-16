Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1829 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,789,500
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1829
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1829 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 520 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 3 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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