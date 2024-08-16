2 копейки 1829 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1829 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 520 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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