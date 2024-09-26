Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1837 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,1 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,845,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (99) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1837 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ НА. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Александр за 1800 USD. Торги состоялись 20 марта 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность VF DETAILS CGC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Где продать?
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