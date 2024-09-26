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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1837 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1837 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1837 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,1 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,845,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (99) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1837 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ НА. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Александр за 1800 USD. Торги состоялись 20 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Россия 2 копейки 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность VF DETAILS CGC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Россия 2 копейки 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 2 копейки 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 2 копейки 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS63 BN ННР
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Россия 2 копейки 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 2 копейки 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
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Россия 2 копейки 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - December 28, 2022
Продавец MS67
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - November 24, 2022
Россия 2 копейки 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - November 24, 2022
Продавец MUNZE
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF DETAILS CGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1837 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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