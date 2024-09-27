Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 298,382
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1851
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1851 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
6254 $
Цена в валюте аукциона 510000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где продать?
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