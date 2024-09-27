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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 298,382

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1851
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1851 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
449 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
6254 $
Цена в валюте аукциона 510000 RUB
Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Gorny & Mosch - March 13, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS62
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Россия 2 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1851 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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