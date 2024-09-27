2 копейки 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1851 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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