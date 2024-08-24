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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1837 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1837 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1837 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,1 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,500,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1837 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Имперская монета за 22425 RUB. Торги состоялись 21 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 35 GBP
Россия 2 копейки 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность AU
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 2 копейки 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF20 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Россия 2 копейки 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Продавец Денга1700
Дата 19 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 2 копейки 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия 2 копейки 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU53
Цена
******
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Россия 2 копейки 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 2 копейки 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 2 копейки 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU53
Цена
Россия 2 копейки 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 2 копейки 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 2 копейки 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 2 копейки 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF25
Цена
Россия 2 копейки 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - March 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1837 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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