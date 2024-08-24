2 копейки 1837 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1837 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Имперская монета за 22425 RUB. Торги состоялись 21 сентября 2021.

Сохранность AU (7) XF (10) VF (4) F (2) Сохранность (слабы) AU53 (3) XF45 (1) XF40 (2) VF30 (1) VF25 (1) VF20 (1) F15 (2) BN (1) Сервис RNGA (1)

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