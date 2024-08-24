Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1837 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,1 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,500,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1837 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Имперская монета за 22425 RUB. Торги состоялись 21 сентября 2021.
Сохранность
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность AU
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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