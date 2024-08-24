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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1829 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1829 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1829 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1829
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1829 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3888 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1092.5 USD. Торги состоялись 12 января 2009.

Сохранность
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Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Stack's - January 13, 2009
Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Stack's - January 13, 2009
Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

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