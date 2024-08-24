Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1829 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1829
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1829 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3888 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1092.5 USD. Торги состоялись 12 января 2009.
Сохранность
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