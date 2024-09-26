2 копейки 1840 года СПМ. Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1840 года со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1294 проданному на аукционе Katz Auction за 950 EUR. Торги состоялись 1 апреля 2018.

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