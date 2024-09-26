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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1840 года СПМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1840 года со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1294 проданному на аукционе Katz Auction за 950 EUR. Торги состоялись 1 апреля 2018.

Сохранность
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  • Katz (2)
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Katz - April 1, 2018
Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
1171 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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