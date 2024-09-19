2 копейки 1845 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1845 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе MS67 за 77500 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.

Сохранность UNC (7) AU (9) XF (19) VF (15) F (2) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS62 (3) MS60 (1) AU58 (2) AU55 (1) XF45 (1) XF40 (4) VF35 (3) VF30 (1) F12 (2) BN (9) Сервис NGC (3) CGC (2) ННР (1) RNGA (1) PCGS (1)

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