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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1845 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1845 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1845 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,250,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1845 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе MS67 за 77500 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
753 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность XF40 BN CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе MUNZE - September 14, 2022
Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе MUNZE - September 14, 2022
Продавец MUNZE
Дата 14 сентября 2022
Сохранность XF40 BN CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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