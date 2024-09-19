Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1845 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,250,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1845
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1845 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе MS67 за 77500 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
753 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность XF40 BN CGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 14 сентября 2022
Сохранность XF40 BN CGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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