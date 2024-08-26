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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1833 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1833 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1833 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,1 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 539,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1833 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе MS67 за 60000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 2 копейки 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - April 6, 2022
Продавец MS67
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
595 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия 2 копейки 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
804 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 2 копейки 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 2 копейки 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF25
Цена
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Россия 2 копейки 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность F
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Россия 2 копейки 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - July 2, 2018
Продавец AURORA
Дата 2 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - May 21, 2018
Продавец AURORA
Дата 21 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - April 17, 2018
Продавец AURORA
Дата 17 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Россия 2 копейки 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2018
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - September 8, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 8 сентября 2016
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1833 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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