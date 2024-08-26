Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1833 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,1 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 539,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1833
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1833 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе MS67 за 60000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
595 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
804 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 17 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2018
Сохранность VF30
Цена
******
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Где продать?
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