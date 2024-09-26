2 копейки 1831 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1177 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 64 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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