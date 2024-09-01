Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1840 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,929,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1840 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24714 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5463 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3300 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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