2 копейки 1840 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1840 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24714 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5463 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

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