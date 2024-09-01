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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1840 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1840 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1840 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,929,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1840 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24714 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5463 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3300 RUB
Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе MS67 - June 28, 2023
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS62
Цена
Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
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Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия 2 копейки 1840 СМ на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность PF63 RB NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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