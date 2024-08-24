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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1829 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1829 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1829 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1829
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1829 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Русское Наследие за 26000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1829 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1829 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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