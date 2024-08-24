Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1829 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1829
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1829 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Русское Наследие за 26000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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123
Где продать?
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