Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1838 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,1 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,500,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (130) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1838 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе MS67 за 110000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?
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