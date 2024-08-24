2 копейки 1838 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1838 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе MS67 за 110000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2022.

Сохранность UNC (13) AU (41) XF (38) VF (23) F (5) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) MS63 (3) MS62 (5) MS61 (2) AU58 (8) AU55 (1) AU53 (2) XF45 (4) XF40 (5) VF35 (4) VF30 (7) VF25 (2) F12 (2) DETAILS (1) BN (20) Сервис RNGA (5) NGC (12) ННР (2) CGC (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (8)

Baldwin's (1)

COINSNET (1)

Emporium Hamburg (1)

Haljak Coin Auction (2)

Katz (19)

MS67 (7)

MUNZE (1)

Numisbalt (4)

Rare Coins (37)

Rauch (1)

RedSquare (2)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (5)

Teutoburger (1)

Александр (10)

Империя (1)

Имперская монета (15)

Монеты и Медали (2)

ОЛНЗ (1)

Русское Наследие (10)