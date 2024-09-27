Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1833 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,1 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1833
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1833 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 528 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.
Сохранность
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
914 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS66
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS65 PL RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS65
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS64 PL
Цена
******
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Где продать?
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