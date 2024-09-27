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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1833 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1833 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1833 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,1 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1833 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 528 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
914 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
1234 $
Цена в валюте аукциона 87500 RUB
Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - October 30, 2019
Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS66
Цена
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Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS65 PL RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS65
Цена
******
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Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность MS65 PL RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS64 PL
Цена
******
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Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS64
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1833 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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