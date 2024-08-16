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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1844 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1844 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1844 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,500,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1844
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1844 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 660 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1100 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность VF30
Цена
Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF30
Цена
Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Coinhouse - August 19, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность F
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 2 копейки 1844 ЕМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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