Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1844 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,500,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1844
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1844 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 660 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1100 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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