2 копейки 1844 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1844 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 660 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1100 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность UNC (6) AU (15) XF (29) VF (18) F (4) Нет оценки (11) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (2) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (8) VF35 (2) VF30 (2) BN (4) Сервис NGC (3)

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