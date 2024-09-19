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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1844 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1844 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1844 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,250,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1844
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1844 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе MS67 за 360000 RUB. Торги состоялись 29 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1844 СМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 40 GBP
Россия 2 копейки 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 21000 RUB
Россия 2 копейки 1844 СМ на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1844 СМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1844 СМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1844 СМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 2 копейки 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 2 копейки 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 2 копейки 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1844 СМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 2 копейки 1844 СМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1844 СМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1844 СМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1844 СМ на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1844 СМ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 2 копейки 1844 СМ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1844 СМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1844 СМ на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1844 СМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1844 СМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1844 СМ на аукционе Lucernae Numismática - December 5, 2021
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1844 СМ на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1844 СМ на аукционе Münzenonline - April 24, 2021
Продавец Münzenonline
Дата 24 апреля 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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