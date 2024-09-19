Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1844 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,250,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1844
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1844 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе MS67 за 360000 RUB. Торги состоялись 29 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 21000 RUB
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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