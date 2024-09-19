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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1833 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1833 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1833 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,1 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 250,675

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1833 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3295 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1265 USD. Торги состоялись 18 декабря 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU50 ННР
Цена
428 $
Цена в валюте аукциона 39000 RUB
Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - June 26, 2020
Продавец Империя
Дата 26 июня 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Veilinghuis de Ruiter - March 17, 2020
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 17 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - March 17, 2020
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 17 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - March 6, 2020
Продавец Империя
Дата 6 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF20
Цена
Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1833 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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