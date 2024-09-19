Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1833 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,1 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 250,675
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1833
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1833 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3295 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1265 USD. Торги состоялись 18 декабря 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU50 ННР
Цена
428 $
Цена в валюте аукциона 39000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 17 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 17 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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