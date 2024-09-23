Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1832 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,1 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,500,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1832 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе Имперская монета за 280000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
1956 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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