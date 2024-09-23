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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1832 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1832 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1832 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,1 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,500,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1832 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе Имперская монета за 280000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия 2 копейки 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
1956 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Россия 2 копейки 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 2 копейки 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1832 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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