2 копейки 1846 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1846 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2018 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 380 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.

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