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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1846 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1846 года СМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1846 года СМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1846
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1846 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2018 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 380 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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