2 копейки 1840 года ЕМ. Вензель обычный. "ЕМ" маленькие (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Вензель обычный. "ЕМ" маленькие. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25372 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1955 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

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