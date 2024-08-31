Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1840 года ЕМ. Вензель обычный. "ЕМ" маленькие (Россия, Николай I)
Разновидность: Вензель обычный. "ЕМ" маленькие
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,347,400
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Вензель обычный. "ЕМ" маленькие. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25372 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1955 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность AU DETAILS CGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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