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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1840 года ЕМ. Вензель обычный. "ЕМ" маленькие (Россия, Николай I)

Разновидность: Вензель обычный. "ЕМ" маленькие

Аверс монеты - 2 копейки 1840 года ЕМ Вензель обычный "ЕМ" маленькие - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1840 года ЕМ Вензель обычный "ЕМ" маленькие - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,347,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Вензель обычный. "ЕМ" маленькие. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25372 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1955 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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