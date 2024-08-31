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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1855 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1855 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1855 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,586,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1855
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1855 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1253 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1855 ЕМ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 18500 RUB
Россия 2 копейки 1855 ЕМ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 2 копейки 1855 ЕМ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1855 ЕМ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1855 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS65
Цена
1858 $
Цена в валюте аукциона 165000 RUB
Россия 2 копейки 1855 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 2 копейки 1855 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1855 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1855 ЕМ на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1855 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1855 ЕМ на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1855 ЕМ на аукционе Russiancoin - November 12, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 12 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1855 ЕМ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1855 ЕМ на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 2 копейки 1855 ЕМ на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1855 ЕМ на аукционе MUNZE - May 20, 2020
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1855 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 2 копейки 1855 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 2 копейки 1855 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 2 копейки 1855 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 2 копейки 1855 ЕМ на аукционе Heritage - April 4, 2019
Россия 2 копейки 1855 ЕМ на аукционе Heritage - April 4, 2019
Продавец Heritage
Дата 4 апреля 2019
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1855 ЕМ на аукционе Империя - January 25, 2019
Продавец Империя
Дата 25 января 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1855 ЕМ на аукционе Russiancoin - January 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 января 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1855 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия 2 копейки 1855 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS62
Цена
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Россия 2 копейки 1855 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Россия 2 копейки 1855 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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