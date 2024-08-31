Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1855 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,586,600
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1855
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1855 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1253 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 12 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 апреля 2019
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 января 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS62
Цена
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Где продать?
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