2 копейки 1855 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1855 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1253 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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