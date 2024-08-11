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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1846 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1846 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1846 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,250,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1846
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1846 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе Русское Наследие за 82500 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
891 $
Цена в валюте аукциона 82500 RUB
Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность G
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Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU55 BN NGC
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Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF35
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Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе MUNZE - October 28, 2020
Продавец MUNZE
Дата 28 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1846 СМ на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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