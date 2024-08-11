2 копейки 1846 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1846 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе Русское Наследие за 82500 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

Сохранность UNC (1) AU (7) XF (14) VF (17) F (1) G (1) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) AU55 (1) AU53 (3) XF45 (1) XF40 (2) VF35 (2) VF30 (3) BN (4) Сервис ННР (2) NGC (3)

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