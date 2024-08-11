Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1846 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,250,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1846
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1846 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе Русское Наследие за 82500 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- CNG (1)
- Katz (6)
- MUNZE (2)
- New York Sale (1)
- Rare Coins (9)
- Rauch (2)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (3)
- SINCONA (2)
- Денга1700 (3)
- Империя (4)
- Имперская монета (7)
- Русский Нумизматический Дом (2)
- Русское Наследие (4)
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
891 $
Цена в валюте аукциона 82500 RUB
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность G
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 28 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск