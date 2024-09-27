Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1847 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,209,399
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1847
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1847 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе Русское Наследие за 350000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
3933 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Где продать?
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