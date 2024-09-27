2 копейки 1847 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1847 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе Русское Наследие за 350000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.

Сохранность UNC (8) AU (16) XF (10) VF (14) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS63 (4) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (3) AU55 (1) AU53 (1) XF45 (1) VF35 (5) VF30 (1) VF20 (3) DETAILS (2) BN (7) Сервис NGC (2) RNGA (6)

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