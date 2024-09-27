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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1847 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1847 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1847 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,209,399

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1847
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1847 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе Русское Наследие за 350000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1847 СМ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1847 СМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 2 копейки 1847 СМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
3933 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
Россия 2 копейки 1847 СМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1847 СМ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 2 копейки 1847 СМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия 2 копейки 1847 СМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 2 копейки 1847 СМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1847 СМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1847 СМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1847 СМ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1847 СМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1847 СМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 2 копейки 1847 СМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1847 СМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1847 СМ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия 2 копейки 1847 СМ на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1847 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 2 копейки 1847 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1847 СМ на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1847 СМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1847 СМ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU53 BN RNGA
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Россия 2 копейки 1847 СМ на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1847 СМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 2 копейки 1847 СМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Россия 2 копейки 1847 СМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1847 СМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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