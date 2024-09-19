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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1831 года СМ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1831 года СМ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1831 года СМ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,1 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
453 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
306 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS66 PL RNGA
Цена
******
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Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность MS66 PL RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS65 PL
Цена
******
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Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS65
Цена
Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - December 18, 1998
Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - December 18, 1998
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 декабря 1998
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1831 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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