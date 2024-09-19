Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1831 года СМ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.
Сохранность
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
453 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
306 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS66 PL RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS65 PL
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1831 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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