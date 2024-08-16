2 копейки 1838 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1838 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ НА. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 249 проданному на аукционе Luxcoins за 95000 RUB. Торги состоялись 14 июля 2024.

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