Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1838 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,1 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1838 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ НА. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 249 проданному на аукционе Luxcoins за 95000 RUB. Торги состоялись 14 июля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Luxcoins
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
1087 $
Цена в валюте аукциона 95000 RUB
Где продать?
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