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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1838 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1838 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1838 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,1 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1838 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ НА. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 249 проданному на аукционе Luxcoins за 95000 RUB. Торги состоялись 14 июля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Höhn (1)
  • Luxcoins (1)
  • Niemczyk (1)
  • Rare Coins (1)
  • RedSquare (1)
Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Luxcoins - July 14, 2024
Продавец Luxcoins
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
1087 $
Цена в валюте аукциона 95000 RUB
Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе RedSquare - December 31, 2021
Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе RedSquare - December 31, 2021
Продавец RedSquare
Дата 31 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
1067 $
Цена в валюте аукциона 3900 PLN
Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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