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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1840 года СП (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1840 года СП - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1840 года СП - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1840 года со знаком СП. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 549 проданному на аукционе Редкие Монеты за 39500 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
  • Александр (2)
Россия 2 копейки 1840 СП на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 2 копейки 1840 СП на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU50
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 11556 RUB
Россия 2 копейки 1840 СП на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 2 копейки 1840 СП на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 2 копейки 1840 СП на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS62
Цена
39500 $
Цена в валюте аукциона 39500 USD

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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