2 копейки 1840 года СП (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1840 года со знаком СП. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 549 проданному на аукционе Редкие Монеты за 39500 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

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