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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1832 года СМ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1832 года СМ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1832 года СМ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,1 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1832 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5500 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
Россия 2 копейки 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS64
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1832 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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