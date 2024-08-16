Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1838 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,1 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,623,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (104) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1838 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ НА. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 631 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
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Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
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Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
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Дата 22 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS63 BN NGC
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS64 BN NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU58
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?
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