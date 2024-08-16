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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1838 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1838 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1838 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,1 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,623,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1838 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ НА. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 631 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - July 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
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Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия 2 копейки 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1838 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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