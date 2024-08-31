2 копейки 1834 года СМ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1834 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2248 проданному на аукционе The New York Sale за 3600 USD. Торги состоялись 12 января 2017.

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