Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1840 года ЕМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 652 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Rare Coins (2)
- SINCONA (2)
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS64
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Где продать?
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