2 копейки 1840 года ЕМ. Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 652 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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