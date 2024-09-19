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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1840 года ЕМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1840 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1840 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 652 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (2)
Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
752 $
Цена в валюте аукциона 750 CHF
Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS64
Цена
Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS64
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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