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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1831 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1831 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1831 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,1 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,500,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 162 проданному на аукционе MS67 за 57500 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе RedSquare - December 30, 2020
Продавец RedSquare
Дата 30 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU53
Цена
Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - July 19, 2019
Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1831 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1831 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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