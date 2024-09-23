Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1831 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,1 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,500,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 162 проданному на аукционе MS67 за 57500 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?
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