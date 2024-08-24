Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1836 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,1 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,350,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1836 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе Редкие Монеты за 7500 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность F15
Цена
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Где продать?
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