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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1836 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1836 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1836 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,1 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,350,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1836 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе Редкие Монеты за 7500 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Katz (3)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (5)
  • Александр (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (5)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 2 копейки 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU55
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Россия 2 копейки 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - November 11, 2021
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 2900 RUB
Россия 2 копейки 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 2 копейки 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - September 23, 2021
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия 2 копейки 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF20
Цена
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Россия 2 копейки 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 2 копейки 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
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Россия 2 копейки 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 2 копейки 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
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Россия 2 копейки 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия 2 копейки 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF DETAILS
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Россия 2 копейки 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - July 19, 2019
Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
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Россия 2 копейки 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Россия 2 копейки 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность F15
Цена
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Россия 2 копейки 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Россия 2 копейки 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2018
Сохранность F15
Цена
Россия 2 копейки 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Künker - July 14, 2016
Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1836 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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