2 копейки 1836 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1836 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе Редкие Монеты за 7500 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность AU (3) XF (4) VF (9) F (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU55 (1) VF35 (2) VF20 (1) F15 (2) DETAILS (1)