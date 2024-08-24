Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1840 года ЕМ. Вензель украшенный. "ЕМ" большие (Россия, Николай I)
Разновидность: Вензель украшенный. "ЕМ" большие
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,347,400
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Вензель украшенный. "ЕМ" большие. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе MS67 за 145000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU50 BN
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 10223 RUB
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец MS67
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 25 июля 2018
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 30 мая 2018
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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