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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1840 года ЕМ. Вензель украшенный. "ЕМ" большие (Россия, Николай I)

Разновидность: Вензель украшенный. "ЕМ" большие

Аверс монеты - 2 копейки 1840 года ЕМ Вензель украшенный "ЕМ" большие - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1840 года ЕМ Вензель украшенный "ЕМ" большие - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,347,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Вензель украшенный. "ЕМ" большие. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе MS67 за 145000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU50 BN
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 10223 RUB
Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе MS67 - December 18, 2019
Продавец MS67
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе AURORA - October 2, 2019
Продавец AURORA
Дата 2 октября 2019
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU50 BN
Цена
Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе MS67 - July 25, 2018
Продавец MS67
Дата 25 июля 2018
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе MS67 - May 30, 2018
Продавец MS67
Дата 30 мая 2018
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Katz - October 29, 2017
Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1840 ЕМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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