2 копейки 1840 года ЕМ. Вензель украшенный. "ЕМ" большие (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Вензель украшенный. "ЕМ" большие. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе MS67 за 145000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

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