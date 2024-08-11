2 копейки 1840 года СПМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1840 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 605 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1050 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

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