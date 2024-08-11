Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1840 года СПМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1840 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1840 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,800,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1840 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 605 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1050 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Coins.ee (4)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Heritage (2)
  • Heritage Eur (1)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • MS67 (3)
  • Münzenonline (1)
  • New York Sale (1)
  • Niemczyk (2)
  • Numisbalt (2)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rare Coins (10)
  • Rauch (2)
  • RedSquare (2)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (2)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
  • Александр (16)
  • Знак (1)
  • Империя (5)
  • Имперская монета (6)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе MS67 - December 28, 2022
Продавец MS67
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1840 СПМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1840 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск