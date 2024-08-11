Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1840 года СПМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,800,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1840 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 605 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1050 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- Coins.ee (4)
- Gorny & Mosch (2)
- Haljak Coin Auction (1)
- Heritage (2)
- Heritage Eur (1)
- Katz (1)
- Künker (2)
- MS67 (3)
- Münzenonline (1)
- New York Sale (1)
- Niemczyk (2)
- Numisbalt (2)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (10)
- Rauch (2)
- RedSquare (2)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (2)
- Teutoburger (2)
- WAG (1)
- Александр (16)
- Знак (1)
- Империя (5)
- Имперская монета (6)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск