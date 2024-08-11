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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1828 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1828 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1828 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,475,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1828
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1828 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1100 проданному на аукционе MDC Monaco за 850 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Россия 2 копейки 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность XF45 CGC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Россия 2 копейки 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 2 копейки 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS61 RB RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF45 CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Россия 2 копейки 1828 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность XF45 CGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1828 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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