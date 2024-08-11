Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1828 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,475,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1828
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (105) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1828 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1100 проданному на аукционе MDC Monaco за 850 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2018.
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Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Дата 17 октября 2023
Сохранность XF45 CGC
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Дата 14 сентября 2023
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Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
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