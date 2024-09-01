2 копейки 1851 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1851 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе MS67 за 160000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность UNC (18) AU (14) XF (27) VF (7) Нет оценки (13) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (1) MS63 (4) MS62 (4) MS61 (4) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (2) XF45 (2) XF40 (3) VF35 (1) DETAILS (3) RB (4) BN (9) Сервис NGC (7) PCGS (3) CGC (1) RNGA (4)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

AURORA (1)

CoinsNB (1)

COINSNET (4)

Gorny & Mosch (2)

Haljak Coin Auction (2)

Heritage (1)

Hermes Auctions (1)

Katz (4)

Künker (1)

MS67 (2)

MUNZE (2)

Rare Coins (10)

Rauch (1)

RedSquare (4)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (8)

SINCONA (2)

Stephen Album (1)

WDA - MiM (2)

Александр (10)

Денга1700 (3)

Империя (6)

Имперская монета (5)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (4)