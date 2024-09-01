Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1851 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,356,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1851
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1851 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе MS67 за 160000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
854 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU53
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS64 RB CGC
Цена
******
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Где продать?
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