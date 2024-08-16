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Пробная Полтина 1845 года "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Пробная Полтина 1845 года "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробная Полтина 1845 года "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Sotheby's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,36 гр
  • Чистого серебра (0,2891 oz) 8,9925 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Полтина 1845 года "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля". Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1994 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 1300 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Россия Полтина 1845 "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" (Пробная) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Россия Полтина 1845 "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" (Пробная) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина 1845 "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" (Пробная) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия Полтина 1845 "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" (Пробная) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
1300 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 1300 Mark

Где продать?

Для продажи Полтина 1845 "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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