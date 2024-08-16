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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1845 года СПБ КБ "Орел 1845" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1845 года СПБ КБ "Орел 1845" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1845 года СПБ КБ "Орел 1845" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,740,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (193)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1845 года "Орел 1845" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 768 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1300 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845" на аукционе Heritage - July 11, 2024
Продавец Heritage
Дата 11 июля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 USD
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845" на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845" на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845" на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS63 CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845" на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845" на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS65 NGC
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1845 "Орел 1845" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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