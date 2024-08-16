Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1845 года СПБ КБ "Орел 1845" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,740,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1845
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (193)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1845 года "Орел 1845" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 768 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1300 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.
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Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
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Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
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Дата 7 апреля 2024
Сохранность AU58 PCGS
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Сохранность AU53
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Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
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Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
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Сохранность UNC DETAILS NGC
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Сохранность MS62 NGC
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Дата 8 января 2024
Сохранность MS63 CGC
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Сохранность XF
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Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
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Где продать?
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