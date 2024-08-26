Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный Модуль полуимпериала 1845 года. Серебро. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Серебро. Новодел

Аверс монеты - Пробный Модуль полуимпериала 1845 года Серебро Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробный Модуль полуимпериала 1845 года Серебро Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес null гр
  • Диаметр 22,8 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Модуль полуимпериала
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный Модуль полуимпериала 1845 года. Серебро. Новодел. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8669 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Gorny & Mosch (5)
  • Künker (2)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (17)
  • SINCONA (1)
  • Westfälische (1)
  • Александр (5)
  • Имперская монета (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
507 $
Цена в валюте аукциона 39000 RUB
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU58 ННР
Цена
809 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность MS61
Цена
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе AURORA - August 12, 2020
Продавец AURORA
Дата 12 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе AURORA - August 12, 2020
Продавец AURORA
Дата 12 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность MS64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS62
Цена
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность MS61
Цена
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU53
Цена
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62
Цена
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU53
Цена
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Александр - November 22, 2017
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность MS61
Цена

Где продать?

Для продажи Модуль полуимпериала 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1845 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Модуль полуимпериала Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск