Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный Модуль полуимпериала 1845 года. Серебро. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Серебро. Новодел
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес null гр
- Диаметр 22,8 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Модуль полуимпериала
- Год 1845
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Париж
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный Модуль полуимпериала 1845 года. Серебро. Новодел. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8669 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU58 ННР
Цена
809 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 12 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 12 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность MS64
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS62
Цена
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Где продать?
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