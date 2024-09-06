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Пробный Модуль полуимпериала без года (1845) "Орел на аверсе". Серебро. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Серебро. Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес null гр
- Диаметр 22,8 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Модуль полуимпериала
- Год без года (1845)
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Париж
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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