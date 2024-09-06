Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный Модуль полуимпериала 1845 года. Медь (Россия, Николай I)
Разновидность: Медь
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес null гр
- Диаметр 22,8 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Модуль полуимпериала
- Год 1845
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Париж
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный Модуль полуимпериала 1845 года. Медь. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8668 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2900 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (3)
- Baldwin's (1)
- Gorny & Mosch (9)
- Heritage (1)
- Künker (3)
- New York Sale (1)
- Rare Coins (10)
- SINCONA (1)
- Spink (1)
- Александр (3)
- Имперская монета (1)
- Русское Наследие (3)
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS64 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS63 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность PF61 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2017
Сохранность PF61 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Модуль полуимпериала 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск