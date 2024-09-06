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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный Модуль полуимпериала 1845 года. Медь (Россия, Николай I)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробный Модуль полуимпериала 1845 года Медь - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробный Модуль полуимпериала 1845 года Медь - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 22,8 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Модуль полуимпериала
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный Модуль полуимпериала 1845 года. Медь. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8668 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2900 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность AU
Цена
528 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS64 RNGA
Цена
******
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Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность PF61 RB PCGS
Цена
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Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU53
Цена
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Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность PF61 RB PCGS
Цена
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Александр - December 5, 2018
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность MS60
Цена
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Александр - December 5, 2018
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность PF61 RB PCGS
Цена
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность PF61 RB PCGS
Цена
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU53
Цена
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Александр - September 6, 2017
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Александр - September 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность PF61 RB PCGS
Цена
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU53
Цена
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе AURORA - June 20, 2017
Продавец AURORA
Дата 20 июня 2017
Сохранность PF61 RB PCGS
Цена
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе AURORA - April 25, 2017
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2017
Сохранность PF61 RB PCGS
Цена
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Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 марта 2017
Сохранность PF61 RB PCGS
Цена
Россия Модуль полуимпериала 1845 (Пробный) на аукционе AURORA - January 31, 2017
Продавец AURORA
Дата 31 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Модуль полуимпериала 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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