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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

25 копеек - 50 грошей 1845 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 25 копеек - 50 грошей 1845 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 25 копеек - 50 грошей 1845 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 51,738

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 25 копеек - 50 грошей
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 копеек - 50 грошей 1845 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе WDA - MiM за 12500 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Знак (1)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1195 $
Цена в валюте аукциона 1101 EUR
Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе Знак - June 25, 2021
Продавец Знак
Дата 25 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 25 копеек - 50 грошей 1845 MW на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек - 50 грошей 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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