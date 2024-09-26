Польша Период: 1506-2020 1506-2020
25 копеек - 50 грошей 1845 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,5 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 51,738
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 25 копеек - 50 грошей
- Год 1845
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 копеек - 50 грошей 1845 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе WDA - MiM за 12500 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность AU
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность UNC
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 25 копеек - 50 грошей 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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