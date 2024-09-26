25 копеек - 50 грошей 1845 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 копеек - 50 грошей 1845 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе WDA - MiM за 12500 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.

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