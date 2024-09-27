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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1845 года

Серебряные монеты (Российское правление)

Аверс
Реверс
25 копеек - 50 грошей 1845 MW
Средняя цена 660 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
20 копеек - 40 грошей 1845 MW
Средняя цена 550 $
Продажи
0 22

Пробные монеты (Николай I)

Аверс
Реверс
1 рубль 1845 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена 160 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
Полтина 1845 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена 430 $
Продажи
0 28
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