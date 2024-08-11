Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 копеек - 40 грошей 1845 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,1 гр
- Чистого серебра (0,1144 oz) 3,5588 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 62,290
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 20 копеек - 40 грошей
- Год 1845
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 копеек - 40 грошей 1845 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 752 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
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- Русский Нумизматический Дом (2)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 февраля 2017
Сохранность F12
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек - 40 грошей 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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