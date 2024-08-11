20 копеек - 40 грошей 1845 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 копеек - 40 грошей 1845 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 752 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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