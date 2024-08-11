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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 копеек - 40 грошей 1845 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 20 копеек - 40 грошей 1845 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 20 копеек - 40 грошей 1845 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого серебра (0,1144 oz) 3,5588 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 62,290

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 20 копеек - 40 грошей
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 копеек - 40 грошей 1845 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 752 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Katz (2)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (2)
  • Rare Coins (4)
  • Rzeszowski DA (1)
  • SINCONA (1)
  • WAG (1)
  • WDA - MiM (3)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (2)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
943 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU55
Цена
Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность F
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе Имперская монета - February 21, 2017
Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе Имперская монета - February 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 февраля 2017
Сохранность F12
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU55
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе Александр - April 2, 2016
Польша 20 копеек - 40 грошей 1845 MW на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность AU50
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек - 40 грошей 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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