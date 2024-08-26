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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный Модуль рубля 1845 года "На прессе конструкции Тоннелье". Медь. Гурт надпись (Россия, Николай I)

Разновидность: Медь. Гурт надпись

Аверс монеты - Пробный Модуль рубля 1845 года "На прессе конструкции Тоннелье" Медь Гурт надпись - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробный Модуль рубля 1845 года "На прессе конструкции Тоннелье" Медь Гурт надпись - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 35,7 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Модуль рубля
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный Модуль рубля 1845 года "На прессе конструкции Тоннелье". Медь. Гурт надпись. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6828B проданному на аукционе Gorny & Mosch за 4700 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность AU
Цена
718 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
2505 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе MDC Monaco - December 2, 2016
Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU53
Цена
******
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Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность VF
Цена
Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе Künker - September 30, 2011
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность UNC
Цена
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Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе Heritage - January 8, 2007
Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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