Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный Модуль рубля 1845 года "На прессе конструкции Тоннелье". Медь. Гурт надпись (Россия, Николай I)
Разновидность: Медь. Гурт надпись
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес null гр
- Диаметр 35,7 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Модуль рубля
- Год 1845
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Париж
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный Модуль рубля 1845 года "На прессе конструкции Тоннелье". Медь. Гурт надпись. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6828B проданному на аукционе Gorny & Mosch за 4700 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- SINCONA (1)
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU53
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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