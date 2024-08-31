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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный Модуль полуимпериала без года (1845) "Орел на аверсе". Белый металл. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Белый металл. Новодел

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Техническая информация

  • Металл Белый металл
  • Вес null гр
  • Диаметр 22,8 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Модуль полуимпериала
  • Год без года (1845)
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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