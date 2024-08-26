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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный Модуль рубля 1845 года "На прессе конструкции Тоннелье". Новодел. Медь. Гурт надпись (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел. Медь. Гурт надпись

Аверс монеты - Пробный Модуль рубля 1845 года "На прессе конструкции Тоннелье" Новодел Медь Гурт надпись - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробный Модуль рубля 1845 года "На прессе конструкции Тоннелье" Новодел Медь Гурт надпись - цена монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 35,7 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Модуль рубля
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный Модуль рубля 1845 года "На прессе конструкции Тоннелье". Новодел. Медь. Гурт надпись. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8670 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3400 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
2070 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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