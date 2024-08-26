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Пробный Модуль рубля 1845 года "На прессе конструкции Тоннелье". Новодел. Медь. Гурт надпись (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел. Медь. Гурт надпись
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный Модуль рубля 1845 года "На прессе конструкции Тоннелье". Новодел. Медь. Гурт надпись. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8670 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3400 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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