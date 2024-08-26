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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1845 года СПБ КБ "Орел 1832-1844" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1845 года СПБ КБ "Орел 1832-1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1845 года СПБ КБ "Орел 1832-1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,740,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1845 года "Орел 1832-1844" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе AURORA за 50000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1845 "Орел 1832-1844" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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