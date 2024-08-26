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5 копеек 1845 года СПБ КБ "Орел 1832-1844" (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,740,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1845
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1845 года "Орел 1832-1844" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе AURORA за 50000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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