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Пробная Полтина 1845 года "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,36 гр
- Чистого серебра (0,2891 oz) 8,9925 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1845
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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