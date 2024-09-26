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Пробная Полтина 1845 года "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробная Полтина 1845 года "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробная Полтина 1845 года "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,36 гр
  • Чистого серебра (0,2891 oz) 8,9925 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи Полтина 1845 "С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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