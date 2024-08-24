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Пробный Модуль рубля 1845 года "На прессе конструкции Тоннелье". Новодел. Серебро. Гладкий гурт (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел. Серебро. Гладкий гурт
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный Модуль рубля 1845 года "На прессе конструкции Тоннелье". Новодел. Серебро. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4474 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 4400 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.
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