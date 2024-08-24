Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный Модуль рубля 1845 года "На прессе конструкции Тоннелье". Новодел. Серебро. Гладкий гурт (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел. Серебро. Гладкий гурт

Аверс монеты - Пробный Модуль рубля 1845 года "На прессе конструкции Тоннелье" Новодел Серебро Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробный Модуль рубля 1845 года "На прессе конструкции Тоннелье" Новодел Серебро Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес null гр
  • Диаметр 35,7 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Модуль рубля
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный Модуль рубля 1845 года "На прессе конструкции Тоннелье". Новодел. Серебро. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4474 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 4400 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (1)
  • Stack's (1)
Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе Stack's - August 4, 2017
Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе Stack's - August 4, 2017
Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность AU
Цена
5781 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR

Где продать?

Для продажи Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1845 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Модуль рубля Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск