Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1845 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1845 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.
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