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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1845 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1845 года СМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1845 года СМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1845 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Александр (1)
Россия 1 копейка 1845 СМ на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия 1 копейка 1845 СМ на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS63
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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